獄方媒合慈濟基金會志工團體及更生保護會資源，提供輔具助行器及返鄉車資，讓阿森昨日順利出監。（南二監提供／張毓翎台南傳真）

阿森出監這天，看到教誨師及社工來轉贈助行器，又幫忙調整適合自己使用的高度，頻向現場人員致謝。（南二監提供／張毓翎台南傳真）

法務部矯正署台南第二監獄有位75歲高齡，且生活起居需受協助的收容人「阿森」，期滿出監前，他向社工員提及，可否幫忙申請借用助行器返家；獄方考量阿森行動不便，也無家人可接回，媒合慈濟基金會志工團體及更生保護會資源，提供輔具助行器及返鄉車資，讓阿森昨日順利出監。

阿森因搶奪案判刑7年多，於2019年移至南二監執行，家人從未來探望，因為身體不好，無法作業賺取勞作金，幸好監方從生活及身心理層面協助適應。阿森出監這天，看到教誨師及社工來轉贈助行器，又幫忙調整適合自己使用的高度，頻向現場人員致謝。

南二監副典獄長黃坤芳表示，阿森因身體孱弱、視力不佳、行動不便，在監時需人攙扶及使用助行器，生活適應上亦需其他收容人多方協助。考量阿森期滿出監，家人與其失聯無法接回，有家難歸，這次透過慈濟基金會志工楊九如捐贈的附輪助行器，更生保護會台南分會提供返鄉旅費。

為了讓阿森出監後得到妥適的生活照顧，南二監整合公私部門資源協助復歸事宜，讓這位高齡收容人返家後，能得到接續的照護協助。