別再暈船了！搜狐號《星座不求人》分享，天秤座、雙魚座、雙子座雖然和每個人都能相處融洽，甚至無話不談，但可千萬不要誤以為他們的熱情，就是對你有好感的表現，很多時候只是你一廂情願罷了。

▍天秤座

天秤座看起來好像很低調，做什麼事都輕聲細語，就連對感情也很佛系，但其實他們只是對陌生人不上心而已，因為他們認為，跟自己不喜歡的人相處、交往就是無用社交。

天秤座真正喜歡一個人的時候，恨不得天天帶著對方四處炫耀，讓大家看看自己的眼光有多高，所以如果他們不拒絕你的示好，卻又跟你保持一定距離，那就別再騙自己了，他們是真的不喜歡你。

▍雙魚座

雙魚座跟誰都能夠成為好朋友，即便剛見面也能和對方無話不談，不過當你覺得兩人之間的距離似乎又再靠近一點點時，可別誤會了，實際上相差了十萬八千里遠。

如果你發現雙魚座沒有經常聯繫你，訊問後他們還找各種理由搪塞，那就不用多想了，你不會是他們的意中人，因為他們對待真心喜歡的人是絕對不會忽冷忽熱的。

▍雙子座

可別因為每次邀約雙子座都成功，就誤以為他們對你有意思，實際上他們本來就是比較愛玩的星座，所以不論是誰找他們出來玩，他們都會很給面子的赴約。

面對喜歡的人，雙子座一定會主動表白，不讓別人有機可乘，所以你如果認為自己和他們正處於曖昧階段，那很可能只是你一廂情願罷了，在他們心中你不過就是個普通朋友。