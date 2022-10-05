隨著稻穗成熟後，色塊顏色愈趨明顯，從上空俯瞰，有如大型彩繪畫布。（後壁區農會提供／張毓翎台南傳真）

台南好米季活動今年選址後壁菁寮社區，帶動米食銷售同時，也吸引遊客來台南旅遊。（後壁區農會提供／張毓翎台南傳真）

台南市政府與後壁區農會歡迎遊客利用雙十連假來後壁菁寮遊玩。（台南市政府農業局提供／張毓翎台南傳真）

2022台南好米季8日在後壁區菁寮田區登場，今年一大亮點彩繪稻田，以人氣Line貼圖「貓貓蟲咖波」為主角，並以「黃、綠、紫（紅）、白」4色彩葉水稻，作為稻田彩繪圖騰，十分吸睛，近日空拍照曝光，讓不少網友直呼「好想去！」後壁區農會表示，目前已在稻田旁搭建觀景台，活動期間開放參觀，咖波鐵粉們千萬別錯過。

台南好米季活動今年選址後壁菁寮社區，期望可串聯菁寮老街及俗女村等周邊景點，帶動米食銷售同時，也吸引遊客來台南旅遊。

今年彩繪稻田為深受民眾喜愛的Line貼圖「貓貓蟲咖波」，以翠綠稻田為畫布，運用4色彩稻繪製出富有農村意象的圖騰，隨著稻穗成熟後，色塊顏色愈趨明顯，從上空俯瞰，有如大型彩繪畫布。

後壁區農會在臉書上分享彩稻的趣味小插曲，日前有一位阿公騎打擋車經過，又帥氣地倒退嚕，詢問：「你們這塊田是寫什麼字？」，農會人員回：「是一個很有名的圖案，年輕人和小孩都喜歡」，沒想到阿公聽完卻說：「你們應該要用寫字的，在稻田寫上『冠軍米的故鄉』這幾個字，那遊客就知道了」，令農會人員哭笑不得，安慰阿公：「來不及了，稻子都長大了」。

農會說，總結是那位阿公非常想告訴大家，後壁區是「冠軍米的故鄉」，所以連假來後壁遊玩之餘，也別忘了帶包可口的台南越光米回家。稻田彩繪google座標（23.3734571 120.3339214），歡迎遊客利用雙十連假來後壁菁寮遊玩。