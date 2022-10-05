光寶科(2301)受惠於終端客戶需求強勁，9月合併營收達159億元，月增3%，為3年來單月新高，雲端及車用電子客戶需求強勁，光寶科訂單滿手營運展望樂觀，光寶科總經理邱森彬表示，今年第4季會比第3季好，明年也樂觀，我們目標是維持每年兩位數成長。

在雲端資料中心市占率提升與車用電子市場需求帶動下，光寶科9月合併營收為159億元，月增3%、年增9%，寫3年來單月新高，累計第3季合併營收為461.73億元，季增7.48%。

就各部門來看，受惠於高階電源供應器出貨比重提升與周邊產品組合持續優化，帶動資訊及消費性電子部門營收年成長逾5%，資訊及消費性電子部門營收佔比達47%；雲端運算高階伺服器、網通設備電源管理系統在市場需求的帶動下，雲端及物聯網部門營收年增逾一成，雲端及物聯網部門營收佔整體之35%，續創今年新高。

光電部門方面，全球出貨量第一大的光耦合器受惠於工控與綠能等高端產品需求穩定，加上電動車充電裝置、車用LED照明與ADAS攝影模組等汽車電子應用出貨暢旺，帶動光電部門營收年增4%，佔整體營收18%。

受惠於產品組合持續優化、核心事業終端市場需求穩定成長，累計今年前9月合併營收為1304億元，年增8%。

展望第4季，邱森彬表示，目前客戶訂單還是很強勁，產能很吃緊，第4季看起來會比第3季好，下半年也會比上半年好，明年因車用及雲端需求強勁也樂觀，我們目標是維持每年兩位數成長。