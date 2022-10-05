雲林縣北港朝天宮董事長蔡咏鍀（右二）有意問鼎副議長寶座，衝擊北港區縣議員選情。（張朝欣攝）

雲林縣北港朝天宮董事長蔡咏鍀與其妻黃美蘭，分別參選雲林縣議員與北港鎮民代表，5日2人在北港鎮成立聯合競選總部，蔡為現任北港鎮代會主席，黃為現任縣議員，2人互換跑道投入年底選戰，外傳蔡有意問鼎副議長寶座，勢必衝高得票數，恐將衝擊北港區縣議員選情。

蔡咏鍀與黃美蘭5日前往北港朝天宮，迎請媽祖至競選總部安座，宣布競總正式成立，上千名支持者到場與會，除了北港鎮民，還有許多外地宮廟、各界友人，顯示其高人氣，而少見的夫妻檔競總也成為大家的話題。

蔡咏鍀擔任北港朝天宮董事長至今12年，期間廣結善緣，廟務蒸蒸日上，擁有許多支持者，加上擔任北港鎮代會主席20年，也是現任全國鄉鎮市民代表會總會長，基層實力雄厚，之前即有人勸他更上一層樓，但他覺得時機還未到，如今投入縣議員選舉，並有意角逐副議長，不少支持者說「黑義（蔡的綽號）總算動起來了」。

蔡咏鍀表示，他此次參選縣議員有很大的抱負，北港朝天宮1年遊客達6、700萬人次，因此他希望以朝天宮為基礎，帶動周邊的水林、口湖鄉，讓大北港地區共同繁榮起來，未來他在議會與北港代表會連線，一起為大北港地區努力，一起創造歷史。

北港選區（第6選區）因人口數減少，下屆縣議員席次由6席減為5席，共7人登記參選，蔡咏鍀投入縣議員選戰，並有意問鼎副議長，勢必要衝高選票營造氣勢，讓其他參選人視蔡為「吸票機」，紛紛加強固票，蔡的競總成立，外界分析選情會開始加溫，北港選區7搶5將有一番激戰。