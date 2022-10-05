俄羅斯天然氣輸送到德國的北溪1、2號管線，上周（9/26）起陸續發生不明原因爆炸，出現四處漏氣。外界圍繞誰是炸破北溪的元兇，美國和俄羅斯相互指控對方，克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）再度披露，北溪管線發生洩氣後，美國已經提高其液化天然氣（LNG）價格和銷售量。這番話似乎暗指，美國才是北溪事件的最大受益者。

路透報導，佩斯科夫表示，在北溪管線無法使用的情形下，美國能夠以更高的價格出售更多的液化天然氣。他強調，無論是歐洲還是俄羅斯，都不會從北溪管道洩氣中受益。

佩斯科夫並未表明克里姆林宮認為誰是洩氣事件的幕後黑手，但他提到「有一些國家擁有軍事技術能力來進行北溪管線的炸破行動。」

俄羅斯《消息報》3日援引即時追蹤全球飛航網站（Flightradar24）訊息顯示，9月上旬，記錄到一架美軍MH—60S直升機多次在北溪管線洩氣海域上空飛行。

此前，歐洲議會議員（波蘭前外長）西科斯基（Radoslav Sikorsky）27日在推特PO出一張天然氣外洩照 ，配上文字「謝謝你，美國！」，引發外界聯想，暗指美國幹的。但這條推文28日就刪除了，西科斯基再發一則新推文「很高興，北溪…癱瘓了。」他說，這對波蘭有好處，希望丹麥的調查能找到肇事者 。「我自然會對誰有動機且有能力這麼做，提出我個人的可能性假設。」

波蘭前外長的言論和美軍直升機軌跡，讓外界對美國產生質疑。佩斯科夫此前稱，美國一向反對俄羅斯天然氣，言下之意，美國為了除掉「競爭對手」而炸掉管線。

對於爆炸發生的原因，德國、丹麥、瑞典已共同進行調查，歐盟僅透露，跡象顯示是人為蓄意破壞所致，但仍避免點名任何國家，不過外界普遍將矛頭指向俄羅斯。

北溪1、2號管線共發現四處洩氣，瑞典和丹麥的經濟海域，各有二處洩漏點，北溪1號洩氣點海面上已觀測不到湧出的氣泡，而北溪2號海面的氣體外洩處直徑約15至20公尺。