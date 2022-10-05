觀察者網報導，陝西省西安市公安局未央分局官博「@未央公安」10月5日發布警情通報，西安一名蒙姓大客車司機，4日凌晨明知車上搭載有疫情風險區旅居史乘客，竟違規甩客，逕自離去，警方已依涉嫌妨害傳染病防治罪，對蒙某立案偵查，予以刑事拘留。

據通報，10月4日1時50分，蒙某（男，54歲）駕駛新AA5232大客車到達西安繞城高速漢城服務區，在明知車上乘客有疫情風險地區旅居史的情況下，違規甩客後離開西安。其行為嚴重違反疫情防控規定，加劇疫情傳播風險。

10月5日，警方赴外地將蒙某帶回西安。蒙某的行為違反大陸《刑法》第330條之規定，涉嫌妨害傳染病防治罪，警方已對蒙某立案偵查並刑事拘留。

4日深夜，「@未央公安」發布緊急尋人公告，經流調，10月4日淩晨1：50左右，一輛車牌號為新AA5232的大客車，從烏魯木齊到達西安漢城服務區南區，目前該車內乘客已有人員核酸檢測呈陽性，請10月4日凌晨1時至10月4日22時到過西安市繞城高速漢城服務區南區的相關人員，迅速報備。