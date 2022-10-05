大陸女星蔣欣以宮廷劇《後宮甄嬛傳》飾演囂張跋扈的華妃爆紅，現實生活中她性格直爽，曾揭露有劇組挑選女演員時只看照片，並以低俗言語評價外型，讓她覺得特別憤怒；今年39歲的她近日曬出素顏自拍照，沒有妝容加持，蔣欣的外觀看起來有些憔悴。

蔣欣3日在微博更新近況，曬出兩張照片，他拍視角的蔣欣穿著米老鼠T恤，一頭中長髮披肩，皮膚白皙滑嫩，臉上有些許淡妝，少女感十足，根本看不出實際年齡。另一張則是她與經紀人的自拍合照，兩個人都是素顏出鏡，蔣欣沒有使用濾鏡，真實狀態完全曝露在鏡頭前，她微笑時有著明顯的法令紋，可以看到眼下有黑眼圈，眼皮下垂顯得有些蒼老，雖然也是漂亮，卻有著藏不住的憔悴感，但和化妝時有些差別。許多粉絲表示蔣欣第一張化了淡妝的照片漂亮，紛紛湧入稱讚。

先前蔣欣和黃曉明拍攝電視劇《潛伏者》，黃曉明分享健身房影片，卻有眼尖網友注意到他身後還有一名女子，當時他正逢離婚不久，網友仔細觀察發現居然是女星蔣欣，兩人都使用同款濾鏡又一起健身，被猜測是不是在一起了，面對網路謠言蔣欣很快霸氣否認「什麼亂七八糟的」，無奈回應和黃曉明的關係「我們是兄弟」。

蔣欣化了淡妝後很有少女感。（圖／微博）

蔣欣（左）與經紀人的素顏自拍，可以看出有點憔悴感。（圖／微博）

蔣欣過去比較知名的一段感情就是和《步步驚心》的十阿哥葉祖新，兩人在默默無名時相戀，愛情長跑十年，正當大眾以為他們會步入婚姻，沒想到卻傳出分手消息，甚至還傳出葉祖新出軌才導致分手的謠言，身為前任的蔣欣仍大方為前男友澄清，稱兩人都很好，分手只是不適合，至此之後蔣欣再沒有傳出緋聞。