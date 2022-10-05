大陸貴州省遵義縣，日前有名住戶許久未回家，一打開門驚見客廳靠窗的角落，竟然懸掛著半個人高的「巨型馬蜂窩」，其外型像是1條腿，獲報前來現場的消防隊員看見後也大吃一驚，隨後便全副武裝拆蜂窩，在拆除的過程中，原本帶來裝蜂窩的袋子還差點裝不下，所幸，經過一番努力，終於成功拆除，並且噴灑噴劑將殘餘馬蜂清除，防止再回頭築巢。

綜合陸媒報導，這起事件發生在大陸貴州省遵義縣，由於有住戶太久沒回家，待他回家後，發現客廳已經被馬蜂築巢成馬蜂窩，此蜂窩將近有半個人高，住戶趕緊報警求援，消防人員獲報後，全副武裝到現場，消防人員也表示看到室內有如此巨型的蜂窩也是嚇了一大跳，拆除蜂窩後，原本準備裝蜂窩的袋子也差點裝不下，最後，消防人員也將蜂窩拆除，裝進袋子後打包帶走，並且徹底的清除殘於馬蜂，以防止馬蜂再回頭築巢。

拆除馬蜂窩的影片也在網路上流傳，影片一開頭是名男子聲音指出「看到沒，這是馬蜂窩」，其馬蜂築巢的位置位於客廳靠近窗戶旁的角落，呈現不規則長條狀，還可清楚看見有不少隻馬蜂在蜂巢外飛來飛去又停靠在蜂巢上，像是警示旁人別靠近，隨後，可看見消防員全副武裝，並拿著白色袋子要將整個蜂窩裝進去，也可明顯看見袋子似乎有些小，無法將整個蜂窩裝進去，消防員的拆除動作也引起馬蜂群起飛舞整間客廳，另1名消防員也拿著噴劑驅除馬蜂，防止馬蜂再回來築巢做窩。

影片一出，網友紛紛留言表示「我剛以為是一條腿，這也太嚇人了吧」、「這麼大的窩，我想知道多久沒回家才能築成」、「好嚇人，這怎麼住啊」、「這馬蜂怎麼進來的」、「好可怕，已經起雞皮疙瘩了」、「我又密集恐懼症了」、「這是一開門就能嚇暈過去的程度了」。