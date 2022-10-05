高雄市政府農業局在駁二大義區推出的「吉10型樂」型農市集，邀集來自高雄各地型農共同展出，與民眾分享美味、安全又道地的高雄好物，最後一場將於雙十假期展售，歡迎民眾前往市集認識高雄農業的特色與價值。

本次多項產品在市集全新亮相，包括由土芭樂做成泡芙餡，推出的「土芭樂寒天泡芙」、貴妃芒果乾製作「貴妃芒果饅頭」，並且與同為參展廠商的型農陳郁芸合作，以醃菜余記的人氣產品酸白菜，研發製作「酸白菜包子」。另有鹽酥雞、舒肥雞、米食、甜點等型農自家生產製作、自家烹調的熟食、也有蜂蜜水、鳳梨原汁、仙草茶、原生山茶等多種飲品與冰品，選購人潮絡繹不絕。

值得一提是，本周加入參展的「寶島第一味」不僅拿出市集常勝軍「酒釀玉荷包香腸」迎接連假人潮，還帶來富有高雄特色「一起醉」清酒及全台唯一玉荷包原酒「荔釀」。

高雄市農業局表示，「一起醉」清酒就是日前市長陳其邁會見美國前國務卿龐皮歐致贈的其中一項伴手禮，使用散發芋頭清香的香米品種「高雄147號米」釀製，以先釀造、後蒸餾的製酒技術，製成屬於台灣風味的清酒，入喉不酸不嗆、齒頰生香。荔釀則使用荔枝中最高端玉荷包來釀製，一瓶酒的製程，需使用12公斤的玉荷包，用不同方式呈現高雄優質農產好滋味，要讓民眾認識高雄農產在地特色。

2周展期特別推出「好友集點樂」活動，民眾在市集內單筆消費每滿100元贈點數1枚，集滿3枚、8枚或15枚可獲得1次抽獎機會（點數擇1兌換），獎項包括生活家電、3C周邊、農特產加工品、飯店餐飲券等多樣好禮，抽完為止。

農業局長張清榮表示，本周最後一場型農市集將於雙十假期10月8日至10月10日每日下午2點至晚上9點在大義街展售，歡迎民眾來市集體驗型農大聯盟的優質產品及觀賞藝術作品「拾佳八」的創作成果展，透過型農現場的介紹與交流互動，更認識高雄農業的特色與價值。