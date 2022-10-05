台灣外送平台漸趨發達，各平台都會要求外送員應把餐點送往指定樓層。不過一位因為車禍無法下床的女網友分享，近日有一名女外送員為她送餐時，竟瞎扯「暫時懷孕中」拒絕爬樓梯，最後雖然決定幫她送餐，卻又自己完成訂單，讓她乾等40多分鐘超傻眼。沒想到女外送員還發文想反過來公審她，讓原PO大嘆可憐。

原PO在臉書社團「爆料公社」發文指出，女外送員一開始就說自己「暫時懷孕中」，希望她下樓拿餐，直到她強調自己發生車禍不便出門、大樓有電梯，對方才願意送餐。

原PO分享和女外送員的聯絡狀況。（翻攝自爆料公社臉書）

期間原PO不時為對方指路、詢問對方狀況，外送員卻遲遲不回應，聲稱自己照著導航走找不到門牌，最後更直接自行完成訂單離開，讓她乾等40幾分鐘，讓原PO怒轟「打給她還不接電話呢！叫了那麼多次外送，第一次遇到這種雷！」

事後女外送員在臉書社團「外送員的奇聞怪事」發文表示，自己因為導航錯誤找了一下路，女客人卻一直傳訊息、打電話讓她分心，通話時還開始罵她髒話，最後自行取消訂單卻還在網路發文帶風向。不過被網友打臉「訂單取消她怎麼拿到你的外送員大頭照？」、「取消訂單了怎麼還能打給妳？」，最後只好自行刪文。

對此，原PO強調，「（女外送員）83分的評價不是空穴來風」，她是在合理範圍內行使她應有的權利，而不是無限上綱濫用，女外送員不檢討自己很可憐，最後也質問她的晚餐下落，「最後下場是怎樣？妳有沒有吃掉？希望妳吃飽一點，好好暫時養胎呀！」