婦女救援基金會近日調查指出，如果有民眾發現疑似非法、未經同意的性影像被上傳時，過半數受訪者認為看到的人會覺得是「稀有品，趕快看」（51.7％），甚至「看完後分享給別人」（35.0％），或「趕快下載」（29.8％）保存下來；選擇「拒看」（32.2％）及「檢舉、申訴」（33.2％）人數較少。

調查發現，83.6％的受訪者曾聽聞周遭親友會觀看性影像來源主要是網路上免費資源（89.5％）、群組分享（49.7％）、親友分享（27.1％），拍攝方式以「演員／素人演出影片」為最多人喜歡（64.3％），其次依序為「色情直播演出」（23.2％）及「偷窺式性影像」（19.1％）。

大多數受訪者覺得人們在看到性影像時，只是「自己看看就好」最多有74.6％，但也有選擇「轉傳」（29.9％）、「下載」（29.5％）、「求更多性影像」（27.7％），下載、分享或轉傳性影像的可能原因，受訪者認為主要是基於「好東西跟好朋友分享」（66.1％），覺得「此性影像得來不易，趕緊備份」（44.1％）或「作為社交工具」（42.9％）的比例也不低。

調查指出，近9成（89.1％）受訪者無法接受他人拍攝自己的性影像，但經交叉分析可見，男性比女性更可以接受，愈年輕者更可以接受；可以接受「自拍」（30.9％）、「兩人共同拍攝性影像」（31.1％）皆超過3成，且皆是男性比女性更可以接受，愈年輕者更可以接受。

婦援會認為，由於社會風氣越來越開放，民眾對拍攝、觀看性影像的接受度都越來越高，但也應清楚理解拍攝性影像可能造成的風險，若發現自己被拍攝的性影像遭散布，應尋求相關單位勇於求助；若接收到明顯是偷拍的性影像，不要觀看也不要轉傳，以免對被害者造成二度傷害。

婦援會也呼籲，應盡快完成《妨害性隱私及不實性影像罪》修訂，並增修加害者以誘騙方式取得被害者私密性影像的犯罪型態和保護令條文，其中保護令應有禁止散佈、要求加害人下架、刪除取回性影像、加害人接受教育輔導，以盡可能保護每位受害者，落實預防數位性暴力。