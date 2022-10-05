富旺（6219）昨（4）日董事會已決議通過辦理減資彌補虧損與現金增資案，減資金額5億元，減資比率為32.4641％，同時辦理現增發行新股2萬張，每股面額10元，擬增加股本2億元。富旺在減、增資之後，實收資本額降至12.4億元。

富旺表示，持續深化上市櫃建商的品牌力，鎖定全台重點區域開發獵地，採「小坪數、多案量」策略積極搶市，為富旺未來營運帶來正面挹注。

富旺同時致力於費用撙節，同步優化財務與各建案的結構，加上富旺向來採取高現金配息策略，法人認為，此次採取減資與現增，除可提升股東權益報酬率外，將有助於未來提高盈餘分配金額，提升殖利率表現。

展望今、明兩年，富旺表示，隨著下半年進入交屋高峰期，包括「站前富時代」、「站前新時代」等新建案將陸續交屋入帳，下半年營運表現有望優於上半年。

此外，富旺今年還有「心海城」、「幸福好好」與「雲科莊園」新案；明年更有「讚時代」、「悅時代」、「協奏曲」、「國際園首」與「微美居(御金特區)」等總銷合計約56億元且已近完銷個案，預計今年、明年底前交屋入帳，不僅個案完工進度如預期，部分建案正陸續取得使用執照，後續可望為富旺的營收表現增添動能！