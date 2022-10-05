民進黨南投縣議員候選人踢爆國民黨南投縣長候選人許淑華，在法院的判決書中記載著曾任草屯香港理容院廣場的會計，且同時是投資150萬元的股東。民進黨發言人謝子涵表示，呼籲許淑華說明過去是否為八大行業的股東？勿再閃躲。

謝子涵指出，先前民進黨南投縣長蔡培慧候選人團隊已多次提出質疑，許淑華的黑歷史層出不窮，在公開資料中都查詢得到。包括先前是否護航特定砂石業者？為何將3千多坪的運動公園改建為議會大樓？在選前急拆涉有恐嚇取財等暴力事件招待所的自肥工程？以及佔用國有地問題等，至今許淑華的態度仍在閃躲、避重就輕。

她說，許淑華參選迄今，面對自己過去的爭議都不願直接回應，面對南投的未來願景，更是提不出有創建性的發展政策，民進黨呼籲許淑華應對南投縣民負責，公開說清楚講明白。

謝子涵強調，選舉是選賢與能，國民黨過去至今的南投縣長在人事與建設開發資源上公器私用，且林明溱面對爭議的態度竟然是「大家早淡忘」，難道國民黨真的以為人民會忘記這些黑歷史嗎？