五種吃法：雪山橫行（蛋白蒸）。（台北W飯店提供）

五種吃法：宜蘭三星蔥薑爆。（台北W飯店提供）

台北Ｗ飯店31樓紫艷中餐廳10月7日至11月30日限時推出多款秋蟹料理，每隻售價880元起。主廚團隊嚴選四款蟹類：處女蟳、大閘蟹、大沙公、大沙母，與推薦五種烹調方式：清蒸、雪山橫行、宜蘭三星蔥薑爆、避風塘、新加坡辣炒，提供民眾自由搭配，大啖蟹蟳盛宴，不受限制。此外，即使是不喜剝殼的族群，亦可品嘗黑松露蛋白蟹肉海鮮餃、蟹肉小籠包、帝王蟹肉海鮮盞等精緻港點，享受秋日鮮美旬味。詳情及訂位請洽：(02)7703-8887。

其中雪山橫行是以蛋白鋪底，連同螃蟹一起蒸煮，宜蘭三星蔥薑爆則先將螃蟹煎炸過後，再與蔥薑一同爆炒，避風塘亦是先酥炸再拌入蒜末及秘製醬料，新加坡辣炒使用番茄醬汁和辣椒混合調味，艷紅色澤誘人，酸甜之間帶點辣，另附金黃酥香的炸饅頭6顆，讓饅頭吸取濃郁醬汁，吮指回味。

紫艷中餐廳主廚胡文光建議：「處女蟳和大閘蟹採用清蒸的方式，最能突顯蟹肉的鮮甜；擁有黃紅色蟹膏的大沙母透過新加坡辣炒，更能提升整體口感，大沙公建議以宜蘭三星蔥薑爆的做法，烘托厚實彈嫩的肥美原味，吃起來最是過癮。」除了在料理上提供不同的饗宴體驗，在食材的選用也多取自台灣當地為主，大閘蟹更是來自新鮮直送、無毒生態養殖的三芝蟹蟹農場，讓賓客品蟹無負擔。