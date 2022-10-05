竹東鎮一所高中4日晚間因啟動進修部學生放學車輛管制分流，稍有延誤放學時間，引起學生們一陣躁動，還有人丟出蝴蝶炮。學生與教師爭執畫面被貼上網，引起議論，不過學校表示會在5日在行宣導與試行，讓學生放學更順暢。至於警方則表示案發在校園內部，將會與校方保持聯繫，規畫上下學時段交通疏導。

該高中接到附近民眾反映，夜晚進修部學生放學後，交通流量大增，影響附近居民安寧。校方為確保學生行車安全，於4日晚間試行管制車輛並分流，不過因放學時間延宕約3分鐘，引起學生不耐，並現場鼓譟，有學生上前與教師大聲議論，甚至還有學生拿出蝴蝶炮點火丟擲，發出巨響還飄出白色煙霧。

校方解釋，進修部學生多半白天有工作，且騎車或開車的人不少，確實放學會造成一些聲音，學校盼透過分流，也能顧及學生的行車安全。當晚放學時間請一名新進教師執行檢查登陸任務，可能還作業時間稍有耽誤，讓急著回家的學生有不滿的情緒，雙方溝通才有些激烈。

不過校方也表示，由於沒有引起衝突與鬥毆，雖有人向警方報案，但校園內部事件還是傾向校內自行處理，將會協同家長替學生個人輔導並督促言行，也會透過最後一節課舉辦集會，宣導放學時間的分流管制，讓學生有充分的時間熟悉流程。

竹東分局則表示，事件因發生在校內，校方表示學生違規行為將依校規議處並加強輔導，暫不需要警方處理，警方將持續與校方保持連繫，並加強規畫上下學時段交通疏導、稽查等勤務，以維護校園周邊安全。