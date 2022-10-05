被譽為「最美主持人」的資深女星白嘉莉，45年前嫁給印尼富商「木材大王」黃雙安後，就離開台灣定居印尼，並淡出演藝圈，直到2年前才回到台灣，並積極投入藝術創作展覽和公益活動，而她將在2022台北國際藝術博覽會開設「白嘉莉會客室」，與粉絲互動，網紅T妹（Tiffany Chen）也透露收到白嘉莉親手給的尊榮貴賓卡邀約，並開心曬出兩人合照，73歲白嘉莉保養得宜，驚豔眾人。

T妹今在臉書開心透露，「收到白嘉莉姐姐親手遞給T妹SVIP尊榮貴賓卡的邀約！我要開始提升藝術氣息，拿到SVIP代表我必須噴幾千萬才能離開」，她也感謝白嘉莉請她吃超美味的蛋糕，還搭配聖經的話語，讓基督徒的她感到滿滿福分。

T妹曬和白嘉莉的合照，保養得宜看不出年紀。(圖／取自T妹臉書)

她也喊話：「謝謝她為公益的付出，只要是全公益邀約T妹也永遠義不容辭！當你善待他人、為社會貢獻，內心是無比的喜悅！！即使無報酬我願意。」而她也曬出和白嘉莉的合影，只見73歲的白嘉莉駐顏有術，不僅氣質出眾，纖細身材加上一雙筆直長腿，完全看不出歲月痕跡，令人稱羨不已。