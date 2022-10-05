「大海CP」王肇緯(左)、張碩航(右)展開穿越時空的命定戀愛。（LINE TV提供）

「森林CP」陳璽安(右)、徐韜（左）上演「職場格差戀」。（LINE TV提供）

帶動台灣BL劇熱潮的《HIStory》系列，繼大受好評的《HIStory4-近距離愛上你》後，時隔一年推出全新一季原創奇幻愛情劇《HIStory5-遇見未來的你（英文名：Love in the Future）》，今(5日)公開雙CP卡司，包括張碩航、王肇緯、陳璽安、徐韜4位主演， 日前舉行開鏡儀式。

劇中張碩航將穿越22年時空，化身個性開朗陽光的外送員，與「霸總系貴公子」王肇緯大談命定戀愛。陳璽安飾演有反差魅力的「禁慾系」上司，與剛進公司的「便利貼」新人徐韜共譜「職場格差戀」，主演群平均身高超過180公分，高顏值陣容令人期待。

張碩航有「櫻花系男孩」之稱，飾演個性開朗、活力十足的大四生「何柏緯」，原本是快遞員的他，陰錯陽差從2000年穿越到2022年，莫名變成外送員「戴哲尼」，接到的第一筆訂單顧客便是王肇緯飾演的「海翼」，這段命運般的相遇，開啟了「大海CP」的命定戀愛。

有趣的是，1995年生的張碩航2000年僅5歲，為了掌握時空背景，他到處找年約40歲的路人聊天，「像是計程車司機、餐廳店員，一起搭電梯的鄰居等，問他們當時流行什麼。」他也為了詮釋外送員角色，到處觀察不同的外送員，他笑說：「無論性子急不急，外送員的共同特質就是急著送下一單！」

外型酷帥笑起來像大男孩的王肇緯，飾演個性霸道、長年待在海外的富二代，為符合角色形象，他也在開拍前做足功課，包括講話的腔調及走路的方式，要如何自然地顯露出「霸味」都是他練習的重點。

他說：「比較難的是詮釋霸道的口吻，不是兇、大聲就好，他是更需要有情緒口吻，讓人感受到情緒的對話。」擁有好身材的他，為戲更積極健身，因為「海翼」是擒拿高手，他還為角色特別上了「擒拿課」，在武打動作上也下了不少功夫。

擁有俊美外型的陳璽安演戲經驗豐富，這次首次主演BL劇，飾演外表高冷、內心溫柔的「禁慾系」上司「梁文森」，他表示為符合專業經理人的菁英形象，除了閱讀相關書籍，「我也找了幾位經理級的朋友，問了一些他們工作的心得，還有去觀察他們工作。」他也為情感內斂的角色設計一些「微表情」。不僅如此，他還為戲增重、增加重訓頻率，希望呈現更好的體態。

濃眉大眼帶有少年氣息的徐韜則是再度主演BL劇，飾演從小在孤兒院長大的「林懷恩」，在公司是任人使喚的「便利貼」新人，他將與飾演上司的陳璽安展開「森林CP」的「職場格差戀」。

徐韜說，他和角色個性類似，比較內向溫和，學生時期他也很常自言自語，很能體會一個人的孤獨感，但相較陳璽安要增重增肌，他則要努力讓自己體態再稍微纖細一點，擁有健康膚色的他還打趣說：「不過對我來說最難的，應該是防曬、防曬、防曬！」