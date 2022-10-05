翻轉屏東？九合一選舉激戰正酣，南台灣過去一向被認為是綠營較穩的區域，但國民黨台北市前議員羅智強今(5日)卻在臉書舉屏東縣長最新民調指出，國民黨候選人蘇清泉拿到34.89％，僅小幅落後於民進黨候選人、立委周春米的37.28％，已經在誤差範圍，直呼「24年，屏東快變天了」。

羅智強表示，有些人可能會覺得怎麼可能！屏東不是很綠嗎？但從另一個角度，又是事理之必然。2015年，當時的屏東縣長潘孟安向在選總統的蔡英文抱怨：「六都升格改制後，每年統籌分配稅款屏東縣分配的金額不到五趴，連村里的排水溝、路燈都沒錢興建」、「高鐵延伸至屏東，馬英九執政七年多來卻悶不吭聲，其他包括國道三號、國道十號、八八快速道路等，也都有延伸到屏東偏遠鄉鎮的必要性」、「墾丁每年遊客超過九百萬人次，卻連像樣的機場也沒有」。

「現在六年過去了，潘孟安的抱怨，有改善嗎？」羅智強指出，今天的屏東，統籌分配款比率還低於馬時代，國道延伸止於「規劃中」，恆春機場「活化」給民眾辦活動；屏南快速道路被老縣長蘇貞昌公開否決，高鐵延伸只進入屏東縣1.4公里，班距1小時1班……

羅智強質疑，蔡英文說自己是屏東女兒，蘇貞昌是屏東的老縣長，但是他們兩人有沒有更照顧屏東，大家也是看在眼裡。最扯的兩個謊言是：蘇貞昌自己也承認，「高鐵一定要延伸到潮州」，但是拒絕「全線規劃，分段施工」，這當然是騙票。潘孟安掛在嘴邊的「屏南快速道路」，蘇貞昌在國會明確表示「不贊成」，周春米乾脆代蘇貞昌承諾「院長已經點頭」；蘇貞昌真的點頭，輪得到周春米來發布？

羅智強直言，民進黨在屏東執政24年，就好像一間壟斷24年的早餐店，沒有競爭壓力，再怎麼難吃，縣民餓著肚子也要吃。現在屏東鄉親的共識是，都吃了24年，換個口味吧！