被譽為「無所不通」，文化影響深遠，長期以來卻被忽略的晚明文化人王世貞，他是李時珍《本草綱目》的重要推手，膾炙人口的奇書《金瓶梅》亦推測是出自王世貞之手。國立故宮博物院《寫盡繁華》特展，圍繞著晚明奇人王世貞，展品將包括17件國寶，重要文物以上達31件。

故宮書畫文獻處研究員何炎泉直言，王世貞被遺忘了近500年的才子，他是晚明藝壇的意見領袖，熱衷於著述、遊歷、賞鑑，對於造園、書畫、古籍、陶瓷、緙繡、珍玩皆有涉獵，成為當時文化品味認證權威，堪稱全面制霸文藝界，且擁有點石成金的能力，只要經過他的首肯，幾乎都能蔚為風尚。李時珍的《本草綱目》原本無人問津，獲得王世貞的推薦序文後立刻被書商看好而順利出版。

此次特展聚焦於王世貞一生與他對於各興趣領域的品評，細數王家又因〈清明上河圖〉而遭家難，王世貞而後又以其筆成功復仇。根據明清筆記小說，嚴嵩欲強奪王家所藏〈清明上河圖〉，王世貞父親王忬迫於無奈，請畫師黃彪摹造仿本，不料事後遭裝裱匠揭露，被藉故陷害而死。首檔展出宋代張擇端〈清明易簡圖〉，畫幅可見王世貞、嚴世蕃的假印，即是晚明作偽者附會故事之作。

何炎泉指出，《金瓶梅》被推測為王世貞的復仇之作，書中多處影射嚴嵩之子嚴世蕃的奢華淫蕩，且根據王世貞尺牘款署「眷生」幾乎沒有在其他地方出現，除了《金瓶梅》！而王世貞重要的史學著述《嘉靖以來內閣首輔傳》，也成為是明史的基礎，並成後世論斷嚴嵩父子功過形象的重要來源；劇作《鳴鳳記》描述忠貞諫臣力抗嚴嵩父子的暴行，令嚴嵩巨奸大惡的評價和形象深植人心，大有「手刃賊嵩之意」，故明、清以來有不少學者都認為作者正是王世貞或其門人。

主導文壇20年的王世貞，特別推崇晉唐法書、宋畫、宋瓷，並主張以圖證史。他提出「畫史五變」的概念，清楚點出風格的時代變化。對於當代的藝術、工藝創作，王世貞也多有評論。他於書法特別推舉「吳中三家」、辨析緙絲作偽現象、評論當時明官窯盛行是一種錯誤，都顯示出他具有敏銳的眼光與不趨流俗的見解。

首檔展出的國寶包括懷素的《自敘帖》、宋徽宗的《詩帖》、趙孟頫《重江疊嶂》，黃庭堅《花氣薰人帖》等。作為明代重要的史家與文學家，王世貞生於繁華，歷經繁華，創造繁華，寫盡世間所有繁華，故宮也透過此展為世人留下一幕晚明的文化風華。