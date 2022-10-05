魅尚萱五色五款新時尚，聯手全球頂尖調香師打造輕奢療癒香氛精油。（魅尚萱提供）

韓國潮流髮妝領導品牌魅尚萱，今年秋季首度全新升級為完美護髮精油系列，以俐落、時尚的修長瓶身亮相，聯手全球頂尖調香師調和輕奢香氛配方，髮絲修護功效上也帶來全新感受，依不同髮質專屬訂製五款不同修護功效的護髮精油。

2022韓國髮型趨勢崇尚更加極簡、時尚風格，如同《魅尚萱》一路以來陪伴每位女性，連同本次改版升級，不論瓶身、香氣，都呈現出更加細緻、時尚的面貌。

2022下半年層次髮型大熱，髮尾隨性、時尚的微翹線條，不論短、中長髮都合適且能透過不同造型凸顯可鹽可甜風格的層次剪，BLACKPINK Lisa近期新MV《Shut Down》、熱門韓劇《我的出走日記》金智媛也紛紛換上這類造型，為使頭髮輕盈，髮尾碎剪的層次剪，易因台灣天氣潮濕而顯毛躁、使用造型工具幫助整理，更需要護髮精油修護、撫平髮絲，有「結尾精靈」之稱的－完美護髮精油系列，能幫助秀髮維持整天柔順、亮麗，正是維持此細緻時尚髮型的重要關鍵，每日晚上在保養秀髮的過程，更能透過精油香氛舒緩整日疲憊，更是每日的完美「結尾」。