北市一名人妻婚後2度懷孕又流產，人妻控訴，丈夫於去年9月間突然要求分居，手機中出現與其他女子的親密合照，並逼她搬離兩人的租屋處，推她撞牆之外還大吼「滾開」，她實在心寒至極，故提告要求丈夫與小三連帶賠償30萬元。台北地院日前審結，公布判決結果。

判決書指出，人妻主張，於2019年2月間與丈夫結婚，已於今年離婚，先前因2人有生子計畫，她積極備孕，無奈2021年間她2度懷孕卻都流產，事後丈夫無異狀，仍持續向她表示要繼續努力懷孕。

人妻指出，未料2021年9月間丈夫無預警要求分居，原因為沒有自己的空間，否認在外有女人；同年10月間她於丈夫手機中發現與其他女子的親密合照，對話紀錄中女方還提及「寶寶有了，我也會負責」，她質問丈夫卻反被大吼大叫指責；同年11月間丈夫要求她搬離兩人的租屋住，還出手推她撞牆並說，「滾開」、「作夢」，她回想起當初發生的事情仍然感到痛苦，故依法向丈夫及小三請求連帶賠償30萬元。

對此，男方稱，前妻已於離婚協議書中放棄請求賠償金，認為求償不合理，至於他推前妻撞牆部分，當時前妻拉扯他衣服，阻擋他離開，他在爭吵之際才說出「滾開」、「做夢」等語，認為自己雖然有侵害前妻的健康權，但希望法官能審酌情節予以減輕賠償責任。

台北地院法官勘驗證據，發現女方提出的證據無法證明男方曾與小三入住旅館，但2人曾交往為事實，審酌案件情節與雙方經濟能力等一切情狀，判男方應給付2萬3711元，小三則應給付3萬元為適當。可上訴。