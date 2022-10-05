為因應8日起為期3天的雙十國慶連假，基隆市警察局5日表示，將在基隆市區容易發生交通壅塞的路段，實施交通疏導措施。包括台2線基金公路將續辦彈性調撥車道、台2丙線基福公路也提供替代道路。

基隆市警局表示，針對雙十國慶連假，已訂定交通疏導計畫，針對基隆市區東岸商場、火車站、廟口夜市及各熱門風景區等周邊道路，派遣警力加強交通觀測及疏導人、車流，另針對較易壅塞的臺2線基金公路，將續辦基金二、三路萬里往基隆方向彈性調撥車道措施，請行駛該路段的民眾注意及配合。

基隆市警局交通隊表示，受到疫情政策逐漸放寬，氣候也逐漸轉涼，國慶連假期間預估會出現車潮，可能造成濱海及基金公路塞車，因此規劃雙十國慶連假再次實施基金二、三路調撥車道措施，屆時將視實際交通量及車行速度機動實施；提醒用路人行駛調撥車道務必開啟大燈，並遵守現場警察及義交人員指揮，以維行車安全與順暢。

另一方面，基隆市警察局第三分局也表示，國慶連假期間往來新北市平溪、福隆的基福公路，也預估將有大量返鄉及出遊車潮湧現，為避免交通壅塞，造成暖暖市區交通的衝擊，也安排了替代道路，用路人可以從東碇路、東勢街口，轉往東碇路轉源遠路上暖暖交流道。三分局分局長林文煜也表示，若發生交通壅塞，將會派出警力協助疏導。

基隆市警局提醒民眾，開車返鄉或外出旅遊前務必養足精神並做好車況檢查，，如遇車多壅塞也請駕駛人多點耐心，遵守交通管制措施並配合員警指揮疏導循序行進。