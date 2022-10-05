桃園市議會副議長李曉鐘團隊自製的LINE動態貼圖，通過LINE日本總公司的核准正式上架，全套「曉鐘與MOMO醬的日常」總計16個貼圖，全部都是動態呈現，利用Q版的卡通畫像，充分展現政治人物親切可愛的另一面。李曉鐘表示，受制於LINE公司規定，無法免費提供，加上原本就想舉辦公益活動，因此一套16個貼圖上架販售每套100代幣，約新台幣60元，所有收入都將捐贈公益團體，幫助需要幫助的人。

李曉鐘表示，今年不只是疫情影響，全球經濟也因為俄羅斯天然氣出口量劇減，導致歐洲各國缺乏天然氣，加上中國採取清零政策進行封城，美國為了減緩通膨而升息，種種原因導致全球經濟不景氣，台灣也因此受到影響，各個公益團體面對捐贈金額下滑更是苦不勘言。

李曉鐘表示，團隊經常在思考除了捐贈柳丁之外，還有沒有可以幫助公益團體的方法，觀察LINE已經是台灣最多人使用的溝通軟體，而且幾乎涵蓋每個年齡層，甚至是企業機關也都用LINE互相溝通聯繫。因此競選團隊擅長設計的義工，利用上班閒暇時間，自製曉鐘Q版動態貼圖，每一個都相當可愛，包含問候的早安、午安、晚安，還有加油、交給我、辛苦了…等等常用詞語，搭配卡通李曉鐘的表情與動作，製作的高水準連李曉鐘都感到訝異。

經過團隊多次申請，終於通過LINE公司的審核，正式於10月1日上架，李曉鐘決定將所有販賣貼圖的收入，通通捐出做公益使用，他特別呼籲鄉親朋友，多多下載使用，不只能夠多一套可愛貼圖，也能幫助公益團體。