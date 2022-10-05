第五救災救護大隊辦理輕型救援隊演練。（ 新北市消防局提供）

日前台灣東部918強震，喚起全民防震意識，新北市消防局為提升各救災救護大隊因地震帶來的災害搶救，除原本的重型救援隊外，今年規畫成立輕型救援隊，同時檢視各轄區大隊複合型災害處置應變能力；第五救災救護大隊率先於今（5）日在橫科搜救犬訓練基地先行辦理訓練，強化管理運用消防人力、救災車輛、基本裝備、特殊器材等，以利進行最有效率的震災救援。

新北市消防局長黃德清表示，本年度將成立7個輕型救援隊，每隊人員40名，分為管理組、搜救組及醫療組，此次辦理輕型搜救隊震災全情境搶救測驗，主要針對管理、搜索、救援、安全4個面向各給予評估，作為未來各大隊震災能力精進參考依據。

黃德清說，依2016年台南震災的經驗，當時永康區維冠金龍大樓倒塌，高達61％的待救者是在地的消防單位救出，因此，新北市屬於高度發展區，更需要輕型救援隊來進行快速搜救，而經過訓練後，不僅熟悉震災搜救程序，也可以迅速標示出搜索區域，當重型救援隊到場救援時，可快速銜接，提升救災效率。

消防局說明，輕型救援隊是在既有基礎上，增加震災搜救的專業技能，可以在最快的時間內，劃分重災區、輕災區，並針對受困淺層的民眾盡速展開快速救援，著重是在第一天救出最多生還者。而對於深層受困、侷限空間的患者，需要較專精的裝備機具、花費較長的開挖時間，則可交由重型救援隊抵達後救援。

消防局表示，新北市轄區人口數居全國之冠，都市大樓林立，消防局除了固有搜援隊外，亦強化各救災救護大隊本身因地震所衍生的建築物倒塌、火災、人命救助、後送醫療等等整合情境演練，爭取黃金救援時間、拯救寶貴生命。另再次呼籲，平常備好防災避難包，遇到強震來襲時，記著「趴下、掩護、穩固」口訣，就可以獲得更大的保命機會。