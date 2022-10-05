因應《跟蹤騷擾防制法》上路，輔英科大於感情教育月舉辦「我的追求日記、求愛不跟騷」開幕活動，現場由校長林惠賢扮演女警，呼籲打擊跟騷與恐怖情人，也提醒學生在追求過程中要尊重對方意願以及保護自己。

輔英科大情感教育月於5日舉辦「我的追求日記-求愛不跟騷」開幕活動，林惠賢校長還扮成女警登場，呼籲打擊跟騷與「恐怖情人」，提醒學子在追求過程能尊重對方意願，同時懂得保護自己。現場擺出4大關卡，以認識跟騷法為主軸，幫助學生了解哪些求愛行為不得做，教導學生如何保護自己。

林惠賢提到，除了要學得開心、玩得開心，並培養有意義的關係，除與教師建立密切關係，並和生活經歷迥異的朋友交往，勇敢去追求自己喜歡的人事物，惟「己所不欲，勿施於人」，明白分際與界線，切莫以身觸法。

學務長陳冠位表示，今年六6月通過《跟蹤騷擾防制法》後，至今全台已超過700件受理案件，不當求愛的涉法事件令人警惕，學務處才邀請軍訓室與性別平等教育委員會共同擺攤，加強學生對跟騷法的認識，防範不當求愛行為。

諮商輔導中心楊瀚焜主任說，今年情感教育月透過豐富有趣的影展及講座，讓師生在情感關係中能夠認識合宜的界限，懂得尊重他人及保護自己權益。楊瀚焜表示，違反跟騷法最高可處5年以下有期徒刑，得併科罰金50萬元，不可不慎，校方在系列活動中有邀請檢察官、專業社會學老師、諮商心理師等舉辦講座，主題包含「認識跟騷法」、「網路交友之浪漫與陷阱？」、「我們與愛的距離」、「跨出網路『心』世界」等，期望師生理解跟騷法的定義，網路交友界線，以及網路過度使用衍生包含是否涉及跟騷法等相關議題。