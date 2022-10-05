受惠國內建築業景氣穩增長、出貨增加，陶瓷用釉料廠中釉（1809）今年以來營運有2位數成長；在進入下半年傳統產業旺季，市場預估，中釉今年營運應會有2位數成長。

2023年在孟加拉廠產能可增加1倍，以及新材料產品加入銷售下，中釉預期，明年營運將會比今年好。

今年上半年，台灣市場營收較去年同期增加27.8％；中釉累計今年1—8月合併營收17.27億元，年成長19.1％。

目前中釉在大陸山東、廣東、上海及印尼、孟加拉都有生產據點。

中釉指出，孟加拉廠產能明年將呈倍數成長邁進；另外，陶瓷噴墨技術銷售量明年也會有3成多的增產計畫；加上提供給汽車用的新材料玻璃螢光片，已經大陸與台灣客戶陸續通過認證，預計明年銷售量可達每月2,000片。

中釉孟加拉廠在2018年開始投產就近供應當地客戶，目前每月產能已達300MT，2023年將朝每月600MT邁進。

至於陶瓷噴墨技術進階研發完成，2018年進入量產銷售，目前月銷售量可達15MT，2023年計畫年產300MT。

在螢光玻璃片(Phosphor in Glass)新材料市場，中釉指出，大陸與台灣客戶已陸續通過認證，2022年銷售量穩定成長，預計2023年銷售量可達每月2,000片(4吋)。

由於釉料主要原料中占20.5％的鋯粉、16.7％鋯砂、9.7％的鋅氧粉在今年上半年價格持續上漲，中釉今年上半年的營業毛利率較去年同期下滑約1個百分點。

不過，市場認為，下半年原物料價格漲勢趨緩，甚至有下跌，因此，中釉下半年營業毛利率應可恢復正常水準。

面對兩岸房地產市場景氣進入修正，中釉指出，將加強客戶全方位銷售服務，在建築產業不景氣中調整公司體質，與客戶共同開發新世代產品，增加銷售市佔能力。