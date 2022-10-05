今年最火熱的泰國BL劇《黑幫少爺愛上我》（KinnPorsche The Series） ，以高規格製作和超越尺度的感情戲席捲全球市場，期間還一度登上推特世界趨勢冠軍。劇中演員也因此爆紅，戲劇落幕之後同步啟動全球巡演要和世界各地的粉絲見面。台北場預定於本月30日在台北國際會議中心登場，開賣之後秒殺完售，主辦單位和泰方迅速達成隔天加場的共識，讓台北成為亞洲各城市中唯一享有2個場次的站點。

活動公布之初即在網路上掀起熱議，泰方不只誠意滿滿祭出各種讓亞洲其他城市都超羨慕的心動粉絲福利，更針對台灣場次的場地特性規畫專屬節目內容，邀請演唱主題曲的泰國天團「Slot Machine」擔任台灣場特別嘉賓。16位主要演員、特別嘉賓再加上泰方的工作人員，近70人的大陣仗，創下在台北國際會議中心演出的最大規模演出團體紀錄。為配合政府防疫規範，在飯店房間分配及後台飲食規範等細節，都讓主辦和泰方來回溝通許久，只為順利讓16位主要演員將這場精彩的演出呈現在粉絲迷面前。

除了歌舞演出，16位主要演員們更會在台上重演劇中經典橋段，那些曾經讓粉絲在螢幕前看得臉紅心跳或感動落淚的場景，都將一一重現，泰方還透露可能會有許多螢幕上看不到的即興橋段，長達2個半小時的超充實內容。其中一位演員更特別練習了經典中文歌曲，做為要獻給台灣黑幫迷的小驚喜。演出結束之後，現場將會進行拍照、演員親送小卡等粉絲福利活動，延長劇迷和演員們近距離相見歡的時間，帶著滿溢的愛心和幸福感回家。

「KinnPorsche The Series World Tour 2022 Live in Taipei」將於10月30日、31日在台北國際會議中心TICC連兩天開演，限量票券正在拓元售票系統熱賣中，凡是於10月17日前完成購票者，即可參與粉絲福利抽獎，成為和演員近身接觸的幸運兒喔。