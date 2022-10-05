台中烏日區成功嶺大門前方五叉路口，因匯流鄰近的成功東路、成功西路與便行巷等道路往烏日方向車輛，上下班時間車流大，且因該處缺乏完善的標誌標線可遵循，經常發生擦撞意外，台中市議員吳瓊華上午邀集軍方、地方里長以及台中市政府交通局、建設局一起會勘，盼能改建圓環改善，對此交通局回應可帶回評估，也承諾先在道路口建置防撞桿、閃爆燈等安全措施。

烏日區學田里長劉枝銓表示，成功嶺大門前方為台鐵平交道，再往外就銜接烏日區中山路，而成功嶺兩側分別有成功東路、成功西路及便行巷，屬於多路向路口，上下班時間，從工業區、中科園區往烏日方向行駛的車流量大，汽、機車行經成功嶺大門前方道路，且該處沒有明確方向指標，經常出現跨越車道行駛的情況，該危險路段約一周就發生二到三件車禍。

吳瓊華表示，當地居民向她陳情指稱，因缺乏完善的交通標誌標線，許多車輛行駛到路口，常不知該不該往前，大小車禍頻傳，相當困擾，她也因此邀集各單位會勘，希望尋求解決辦法。

吳瓊華說，經與交通局、地方代表等單位討論，原本希望施作紅綠燈號誌，供車輛有所依循，但考量若採用紅綠燈阻隔車流的方式，恐會影響該處平交道正常運行，且容易導致後方車流回堵，幾經商議後，決定仿效中興新村、中興嶺施作圓環的方式，車輛可以依循圓環指引行駛，解決當地交通情況。

對此交通局代表回應，將把地方意見帶回局裏研議，唯各路口都將先設置防撞桿以及閃燈等安全設施。