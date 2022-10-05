據中新網報導，4日晚間，新疆舉行疫情防控工作新聞發佈會。會上，公路、鐵路、民航有關負責人介紹了全面做好疫情外溢風險防控工作的情況。

新疆交通運輸廳黨委副書記劉平稱，目前，感染者、密接和次密接人員，涉疫地區規定不能離疆人員暫不出疆。無疫情地州(縣、市)車輛司乘人員，由個人提供7日內無高中低風險區旅居史承諾書，所在縣(市、區)疫情防控指揮部出具離疆證明，持48小時2次(每日1次，最後一次核酸採樣在出疆前24小時以內)核酸檢測陰性證明和新疆政務碼綠碼，可以出疆。

非中高風險區離疆貨車司機，在滿足72小時內3次(每日一次)核酸檢測陰性後，在出疆通道再接受一次核酸檢測(單人單管)，結果為陰性後可正常通行。同時，嚴格出入疆貨車司機全程閉環管理，降低疫情輸入風險。

此外，他還說，將加強社會車輛查控工作力度，對不符合出行條件車輛進行勸返，嚴防中高風險區社會車輛流動。在環疆檢查站對出疆社會車輛採取人員行程碼、車輛屬地雙核驗，避免人車不符，把嚴把好出疆公安檢查關。

民航新疆管理局局長張軍平表示，民航新疆管理局適當壓縮執飛疆外航班，疆外航班的客座率控制在75％以內。學生、旅遊團隊等有特殊需求的出疆人群，可組織包機出行。乘機人員需提前5日集中健康監測。出疆旅客需提供目的地社區的接收證明。在機場增加一次核酸檢測(單採單檢)＋抗原檢測，抗原檢測陰性者可登機，核酸檢測結果異常的要及時通知目的地。

他還說，7日內有低風險區旅居史人員，由所在縣區出具同意出疆證明、72小時內3次(每日1次，最後一次核酸採樣時間在出疆前24小時以內，以所乘坐航班公佈的預計起飛時間為準)核酸檢測陰性證明和新疆政務綠碼等。7日內無高中低風險區旅居史人員，由所在縣區出具7日內無高中低風險區旅居史證明、48小時內二次(要求同上)核酸檢測陰性證明和新疆政務綠碼等。

中國鐵路烏魯木齊局集團有限公司副總經理陸洲回答中新網記者提問時稱，在目前疫情防控形勢下，按照疫情防控工作相關要求，為降低疫情外溢風險，動態調整壓減全疆出疆客運列車，後期視情隨時動態調整。針對確需出疆的返校學生，經批准可採取專列運輸。專列出發前再對離疆人員進行1次單人單管核酸檢測，離疆返校學生和符合離疆條件人員需在離疆前進行5天集中健康監測，每日開展1次核酸檢測，健康監測期間無異常，點對點閉環運至站場離疆。