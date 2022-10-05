南韓知名漫畫、插畫家金政基（Kim Jung Gi）驚傳過世，他的官方IG今（5日）證實噩耗，透露金政基在機場突心臟不適，緊急送醫仍回天乏術，於3日逝世享年47歲。

金政基的官方IG於5日以多國語言發布聲明，表示金政基3日在法國巴黎結束工作後，準備飛到下一站美國紐約，抵達機場時忽然覺得心臟疼痛不適，緊急送到附近的醫院治療，仍無法救回生命。

許多粉絲得知噩耗，紛紛驚呼：「太震驚！這很難接受」、「不敢相信失去了一個偶像」、「太年輕了吧⋯⋯他畫冊超讚的，人肉印表機」、「哭啊，前陣子記得還有在直播的說」、「向這位偉大藝術家的家人和朋友表示誠摯的哀悼，感謝您的精彩作品，願安息」。

金政基是國際知名的漫畫、插畫家，2011年在富川國際漫畫節即興創作，不須打草稿就能畫出超細膩的作品，因此爆紅國際，《魔獸世界》、《英雄聯盟》等都能看到他的畫作。此外，金政基在首爾創辦繪畫學校 AniChanga，也常受邀到世界各地參展、授課等，想不到不菸不酒的他卻猝死，讓全球粉絲感到心碎。