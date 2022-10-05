「2022雲林滷肉飯節」民間高手齊聚，爭奪神級滷肉飯殊榮。（雲林縣政府提供／張朝欣雲林傳真）

「2022雲林滷肉飯節」民間高手齊聚，爭奪神級滷肉飯殊榮。（雲林縣政府提供／張朝欣雲林傳真）

「2022雲林滷肉飯節」民間高手齊聚，爭奪神級滷肉飯殊榮。（雲林縣政府提供／張朝欣雲林傳真）

「2022雲林滷肉飯節神級滷肉飯爭霸戰」，本月2日在環球科技大學餐飲教室辦理「民間高手組決賽」，40多名來自各地的民間高手齊聚一堂，除了雲林在地高手外，更有來自基隆、雙北、彰化、高雄、嘉義、花蓮等民間高手前來挑戰，經過激烈的競爭，最終選出前10名入圍的民間高手。

決賽中各大高手大展身手，使用本次比賽指定雲林的米、肉、醬油，將精心調製的滷汁現場料理、加熱，米飯現煮現Q，呈獻給現場專業評審最獨門的家傳美味。

有別於專業店家組的參賽動機，許多民間高手對於烹煮滷肉飯有相當大的興趣及熱忱，為了給家人朋友品嘗健康又美味的滷肉飯，不斷改良口味，大家都希望能在比賽中脫穎而出，讓更多人知道高手在民間，也希望將蘊含雲林在地味道的喜悅分享出去。

縣府農業處表示，一碗最道地、美味的雲林滷肉飯，就是要選用在地零瘦肉精的雲林良品豬肉、飄香世紀的雲林醬油，以及香Q飽滿的濁水溪米，希望透過本次民間高手以「滷肉飯」會友的特別機會，大大行銷雲林縣在地優良農特產，邀請大家一起享用台灣國飯好味道。

本次神級滷肉飯爭霸戰，專業店家組共有21家參與，經評審至店家現場訪評，已完成評選。民間高手組接棒上陣比拚，評分項目包含滷肉口感、滷汁鹹淡、滷肉色澤與香氣、米飯口感及食材品質等，評審針對滷肉飯外觀擺盤，以及口味試吃後進行評分，不少評審在評選過程中頻頻讚嘆，表示許多民間高手烹煮的滷肉飯，已經到了可以上市販售的等級，相當令人驚艷。

「2022雲林滷肉飯節嘉年華」活動，將於本月15日在古坑綠色隧道大草皮舉辦，活動當天將公布本屆滷肉飯評比結果，究竟獎落誰家請拭目以待。也歡迎全台民眾一起來現場試吃，品嘗最好吃的雲林滷肉飯。