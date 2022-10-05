桃園市一間工廠昨發生太陽光電設備起火事故，消防人員趕抵現場發現為變流器冒煙起火，使用乾粉滅火器滅火，所幸火勢未擴大，後續立即斷電防止復燃風險。桃消防呼籲，若遇類似設備火警，應謹記「2通3箱」步驟，保障生命財產安全。

據經濟部能源局統計，桃園為台中以北設置太陽光電設備案場數與容量最高的縣市。新坡消防分隊長吳興黌表示，2通3箱代表發生火災時要先「明確通報」，確認是否為太陽光電設備事故，撥打119通報時須明確告知，讓消防人員及早橫向聯繫應變。

吳興黌說，通報完消防後，也應立即「通知系統設置商」派員到場協助斷電與諮詢，斷電後才能安全救災，因此建議平時應確認系統設置商駐點位置與災時聯繫是否暢通。

吳興黌表示，「3箱」指的是應瞭解變流箱、直流箱與交流箱位置與保管鑰匙，消防救災時，設置人應提供太陽光電設備構件位置，包括直流匯電箱、變流器、交流匯電箱，如箱體上鎖應提供鑰匙，供系統設置商或消防人員執行簡易斷電。

吳興黌提到，太陽光電設備火警時，消防人員應優先使用乾粉滅火，若火勢過大，需先執行簡易斷電才能安全射水滅火，而斷電任務須配合系統設置商。桃消防第三大隊大隊長簡慈彥也提醒，若工廠發生火災，廠商應依據消防法，指派專人到場協助，並提供相關搶救資訊，保障消防人員救災安全。