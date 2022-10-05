藥華藥（6446）因罕見血癌新藥Ropeginterferon alfa-2b（簡稱Ropeg）本月歐洲並未出貨，以美國為主，美國營收持續雙位數成長，9月營收2.55億元，年增822％；第三季營收8.11億元，年增781％，前三季營收突破20億元。

藥華藥表示，美國營收穩定成長，奠定醫療研發與行銷基礎。因應美國及全球市場需求，近期將有新廠動土典禮。

此外，專注軟式隱形眼鏡研發設計製造的望隼科技（4771）受制部份外銷出貨受裝船日跨月，營收遞延影響，9月營收1.58億元，月減3.94％，較去年同期增加36.17％；前九月營收12.87億元，年成長24.27％。

望隼指出，大陸客戶因上海疫情解封後訂單回流，持續挹注9月營收。另受惠耕耘日本及大陸市場有成，代工市占率持續攀升，今年營收表現較去年同期有顯著躍升。

望隼科技主營項目及營運模式為軟式拋棄式隱形眼鏡之設計、代工製造及銷售，產品行銷日本、大陸、美國、東南亞。2016年起投資大陸子公司江蘇視准醫療器械有限公司，主營項目及營運模式也是軟式拋棄式隱形眼鏡之代工製造及銷售，以大陸為主要銷售區域。