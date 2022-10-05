香港已放寬入境檢疫至「0＋3」，港人出遊需求上升，國泰航空最近接連增聘員工，希望及時提升運力應對需求，並將於周五（7日）舉行機艙服務員招聘活動。不過，國泰空中服務員工會表示，新入職空服員底薪只有約9000港元（下同，約合台幣36000元），在現有合約下，即使透過與同事調班增加飛行工作時數，亦不會獲發額外薪水，意味連同外站津貼，月入只有約11000多元。

香港01報導，國泰空中服務員工會外務副主席蕭詠恩表示，目前空服員底薪是以70小時的飛行時數計算，月薪大約9000元。過往空姐與同事調班取得更多飛行時數，賺取更多補貼；但現有政策下，即使調班後飛行時數多於70小時，相關時數亦不會獲發薪金，仍只可領約9000元底薪。雖然飛長途航班會有外站津貼，但她以10月為例，平均每位員工只會服務一班長途航班，其外站津貼約1000至2000元，即月薪大約11000元。

今年5月，國泰曾經邀請前員工回鍋。蕭詠恩指出，截至9月，國泰只成功聘請百多名前員工回巢，相比之前裁減的人手，只佔非常小的比例。她又稱，據工會統計，去年9月大約聘有6400名空服員，但今年同期只有約5600人，即按年減少800人，不少人有感薪酬差希望轉行。

蕭詠恩指出，重新回鍋的員工，即使是達20年經驗的空姐，都同樣要由低做出，領取9000元底薪，「人工、年資都全部從頭計起」，不少人無意回巢，尤其部份人早已轉行，薪資待遇更穩定。不過她亦理解，難以用當年的待遇重聘，尤其當初解僱時，國泰有提供賠償，假如以同樣條件聘用，亦會對留守員工不公平。

對於國泰舉行招聘會，她疑惑到場的人士未必知底薪只有9000元，又或者部份人只是希望一嚐空姐感覺，一兩年後轉行，情況不利航空業長遠發展。