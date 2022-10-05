2022年國際自由車環台賽最終站賽，將於6日一早在屏東東港大鵬灣登場，選手們將以繞圈方式競賽，共12圈、149.83公里，為此，警方也公布比賽期間的交通管制措施，早上9點至下午2點，環灣內側全線交通管制，外側可順向通行，呼籲用路人避免誤入賽區。

東港警分局指出，為確保各國參賽選手安全，競賽當日將針對競賽路線實施交通管制，禁止車輛及行人通行或穿越，敬請用路人於比賽期間盡量避開行駛比賽路段，交通管制時間、路段如下：

(一)111年10月6日上午9時至下午2時，大鵬灣環灣道路內圈全線管制。

(二)111年10月6日上午8時30分至上午10時30分及下午12時30分至2時，大鵬灣環灣道路外圈（大鵬灣國家風景區管理處至大鵬灣國際休閒特區端）也管制，但其於外側可順向通行。

東港警分局長張世儒表示，由於本活動為國際性大型比賽，參賽選手都技術超眾、騎速極快，為避免影響賽事及安全，嚴格管制闖入賽道，請確實遵行警方管制，以確保行車安全。