總獎金台幣105萬元的2022 ThreeBond福興挑戰賽5日在高雄高爾夫俱樂部進行最終回合，地主球場選手王宥崴在最後3洞抓下1隻博蒂保住2個par，以68桿佳績後來居上，兩回合總計低於標準桿6桿的138桿，1桿之差逆轉奪冠，並贏得冠軍獎金20萬元及冠軍附獎顧斯拉公司贊助的THERAGUN Mini按摩槍乙只。

這是王宥崴今年於兩場挑戰賽中經過兩場延長加洞賽都落敗、屈居亞軍後，終於奪下生涯首勝，24歲的他去年9月才轉職業，今年5月25日在高雄球場舉行的模範父親挑戰賽，與沙比亞特馬克進行1洞的延長賽落敗；其後8月31日在高雄信誼球場舉行的明安挑戰賽，與黃議增進行3洞延長加洞賽，也落敗居亞。

王宥崴在最後一洞推進最後一推，確定自己獲勝剎那，他說：「我真的有點哽咽，心想我終於贏了！」王宥崴補充，最後一洞用1號木桿開球，順風加下坡打出約350碼，滾進果嶺前沙坑，第2桿打那記沙坑球時，神經還是十分緊繃，直到打上果嶺雖然短了，距洞大約7呎，他才鬆了一口氣，因為他知道至少兩推可以進洞保帕，確定勝利在握。

王宥崴也提及，除了享有地主球場優勢以外，心態變得比較沈穩，專心在每一桿的執行結果上，也是這次獲勝主因，接下來的目標是爭奪今年ThreeBond挑戰巡迴賽封關賽冠軍及年度獎金王。

王宥崴拿下ThreeBond福興挑戰賽冠軍，開心慶祝。（TPGA提供）