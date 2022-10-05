桃園市以「智慧永續城市：打造桃園數位市民生活圈」，榮獲有「資通訊界奧斯卡獎」之稱的「WITSA智慧城市首獎」，市長鄭文燦5日市政會議接受資科局獻獎，讚桃園升格以來推動市民卡、水務管理及應用、消防救災、智慧路燈物聯網等，打造智慧城市，提升市民生活品質，如今更讓世界看見台灣。

鄭文燦說，「世界資訊科技暨服務業聯盟（WITSA）」會員來自全球5大洲超過84國的資通訊產業團體，佔全球資科與服務市場9成以上，WITSA所舉辦的「世界資訊科技大會（WCIT）」，被稱為「資通訊業的奧林匹克盛會」，而「全球資通訊科技卓越獎」更被譽為「資通訊界的奧斯卡獎」，每年吸引國際公私部門激烈競爭。

桃園以「智慧永續城市：打造桃園數位市民生活圈」為主題，呈現智慧治理、環境永續、以及市民卡所打造的數位市民生活圈等成果，深受WITSA肯定，上月在馬來西亞檳城舉辦的大會中脫穎而出，獲得「智慧城市首獎」，5日市政會議由資科局長余宛如獻獎給鄭文燦。

鄭文燦大讚讓全世界看見桃園的成長，他強調，桃園升格至今，以「好用、有感、可複製、可推廣」等4大原則，推出超過200項智慧城市計畫，期待能繼續推出更優質的智慧城市計畫，提升施政效能，給市民更好、更便利的服務。

鄭文燦提到，桃園過往推動市民卡、水務管理、消防救災、智慧路燈物聯網等智慧城市計畫，屢獲國內外獎項肯定，桃園市也自2013年起多年入選國際組織「智慧城市論壇（Intelligent Community Forum ICF）」Top 7智慧城市，並於2019年榮獲ICF全球智慧城市首獎，今年更獲得「WITSA智慧城市首獎」殊榮，顯示桃園智慧城市治理有成，將持續推動各項計畫，運用科技為市民打造更好的生活。

余宛如說，桃園市以市民需求為中心，從智慧治理、智慧產業和智慧生活三大面向，透過大數據分析，輔助環保、交通、水務等城市治理，成為全方位智慧永續城市。近年更結合國際趨勢，兼顧產業及永續發展，進行數位轉型、能源轉型、低碳轉型、綠色轉型等，透過公私合作，期待能繼續提升市民幸福感，並推動下一代產業發展，將桃園打造成兼具永續、韌性的智慧城市。

余宛如也預告2022桃園大數據應用展，7日起至20日在青埔置地廣場1樓展出，以AR擴增實境、互動體驗等虛實整合，呈現桃園智慧城市亮點建設及相關大數據應用成果。