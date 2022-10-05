橋水創辦人戴利歐（Ray Dalio）卸下橋水（Bridgewater Associates ）共同投資長職位，不再控制他創立近50年的全美最大對沖基金，將這家管理1,500億美元資金的公司交棒給新一代經營者。

橋水周二宣布，戴利歐已轉移大部分的股權予董事會，雖卸下共同投資長一職，但依舊擔綱投資長的導師。

戴利歐仍是橋水董事會13位成員之一。他在推特上說：「希望一直到生命終了，我都可以繼續擔任導師、投資者以及橋水的董事，因為我和他們喜歡一起共事。」

現年73歲的戴利歐的交接計畫歷時數年，這段期間其他投資大師、例如伊坎，都將原本龐大的對沖基金轉型為所謂的家族辦公室，僅管理創辦人家族財富，但戴利歐卻想讓橋水持續經營，花了數年時間尋找適當的投資者組合以及領導高層。

戴利歐2017年卸下橋水執行長一職，2021年底辭去董事長。消息人士透露，這位億萬富豪在卸任的最後階段，也是橋水旗艦Pure Alpha基金表現亮眼的一年，今年前三季上漲將近35％，自1991年該基金推出以來，平均年成長率11.32％。