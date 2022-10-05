為紓解國慶連假車潮，桃園市楊梅警分局針對轄內交流道、車站與景點等重要路段實施交通疏導，同時加強路況巡邏，運用交通器材分流及管制車流。警方也提醒用路人，可多利用台15線、台31線、台61線及台66線等替代道路避開車潮。

楊梅分局指出，因應連假出遊車潮，已針對幼獅交流道、楊梅交流道、校前路交流道、埔心車站、楊梅車站及富岡車站、新屋區永安漁港與綠色廊道周邊道路等處，提前規畫交通疏導措施，並於重要幹道路口安排警員和義交疏導人車潮，加強路況巡邏，運用交通器材分流、管制車輛，並結合廣播提醒等候或改道。

楊梅分局提醒，用路人可多利用台15線、台31線、台61線、台66線等替代道路或深夜暫停收費時段避開車潮，暫停收費時段為10月8至10日每日深夜0時至凌晨5點。

國慶連假期間，桃市府農業局在楊梅區老莊路556巷內農地舉辦2022桃園鮮奶節活動，欲參加民眾可搭乘大眾運輸工具，自行開車者可沿老莊路往龍潭方向右轉店湖一路，將車輛停於龍潭店湖一路停車場再搭乘接駁車前往，若自楊梅至龍潭往返民眾，可改道楊梅區中興路（桃73）或梅獅路，避開活動路段。