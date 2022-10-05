遠銀現增收足股款 增資基準日為10月5日 18:532022/10/05 工商 呂清郎 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 遠東商銀今年現金增資已全數收足股款，並訂10月5日為現金增資基準日。 遠東商銀現金增資發行普通股5億股，每股認購價格9.62元，實收股款總額48.1億元，預訂股款繳納憑證上市日期為今年10月11日。 長榮現金減資六成 9/7~16舊股票停買 9/19起交易 長榮9月19日恢復買賣 參考價為186.99元 富邦金、日盛金訂定11月11日為合併基準日 #股款 #基準日 #遠東商銀 #現金增資 #遠銀 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 遠銀雙語示範分行 部會首長視察成果 15:462022/09/21 財經 打造雙語環境 黃天牧、龔明鑫視察遠東商銀承德分行 10:592022/09/21 財經 遠東銀 打造元宇宙銀行 04:102022/10/05 全球財經 遠百4.89億 認遠東銀現增 04:102022/10/04 證券．權證 上海商銀將辦現增 發行普通股3.8億股 20:442022/08/13 財經 黃天牧 參觀遠東商銀雙語示範分行 04:102022/09/22 產業特刊 遠東商銀獲永續發展獎項肯定 00:112022/09/03 財經 年成長17.49％ 遠銀前七月獲利23.51億 04:102022/08/17 金融．稅務 遠東商銀樂齡安養信託 開啟高齡幸福未來獲肯定 17:532022/09/13 財經 遠東銀 H1財報亮眼 04:102022/08/21 證券．權證 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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