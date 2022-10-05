遠東商銀今年現金增資已全數收足股款，並訂10月5日為現金增資基準日。

遠東商銀現金增資發行普通股5億股，每股認購價格9.62元，實收股款總額48.1億元，預訂股款繳納憑證上市日期為今年10月11日。

長榮現金減資六成 9/7~16舊股票停買 9/19起交易
長榮9月19日恢復買賣 參考價為186.99元
富邦金、日盛金訂定11月11日為合併基準日
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