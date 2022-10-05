爭取連任的嘉義市長黃敏惠強調，員工薪資比綠營執政成長。（廖素慧攝）

年底嘉義市長選戰加溫，民進黨參選人李俊俋猛攻「勇媽經濟學」造成嘉義市經濟就業不佳，受雇薪資低，以致人口流失，但爭取連任的市長黃敏惠回應表示，2020年員工受雇薪資比民進黨執政的2018年成長2.6萬元，排名全國第3，足見嘉義市經濟成長是事實。

李俊俋指出，黃敏惠市長執政13年來，因為經濟與就業的問題，人口流失5700多人，其中近8成是20至39歲青年，此外，根據「2020年各縣市工業及服務業企業雇用員工薪資統計說明」，嘉義市員工平均全年總薪資僅58萬元，在雲嘉南地區排名倒數第一。

李俊俋認為沒有前瞻與發展性的勇媽經濟政策，造成低薪，也把嘉義市帶向邊緣化，他向民眾喊出「拒絕13＋4」。

黃敏惠競總回應表示，嘉義市工業及服務業雇用員工全年總薪資逐年成長，2020年為58萬元，較民進黨執政2018年55.4萬元，成長2.6萬元，增幅4.69％，排名全國第3，足見嘉義市經濟成長是事實。

黃敏惠競總更指出，主計總處發布「各縣市工業及服務業企業僱用員工全年總薪資統計說明」，特別提及員工平均薪資受各縣市產業結構、企業規模、地理位置等因素影響，嘉義市是服務業為主，雲林縣、嘉義縣是批發及零售業，產業結構不同，無從比較。

對於人口流失問題，黃敏惠競總反駁表示，在台灣本島非六都縣市，嘉義市人口減少幅度第4低，主要是出生少於死亡的「自然減少」，還有4000多人因疫情期間沒有回國，依法逕行遷出國外。

黃敏惠表示，執政市府推動多項青年相關政策，包括公共化及準公共化托育、生育津貼、新生兒營養禮金、青年創業獎勵補助、舊屋力計畫等，輔導青年創業、地方創生、文化創意，吸引青年回流。