強勢美元引發外資重新資產配置，賣超台股並匯出台灣。金管會統計，今年前9個月外資及陸資累計賣超上市股票約1兆1683.42億元，外資及陸資累計淨匯出約224.72億美元（約合台幣7105.65億元）。

金管會統計，全體外資今年截至9月30日止，累計賣超上市股票約1兆1131.93億元、累計賣超上櫃股票約544.03億元。陸資累計賣超上市股票約4.79億元、賣超上櫃股票約2.67億元。

金管會統計，9月1日至30日外資及陸資投資國內資金匯出約57.67億美元、陸資累計淨匯出約0.017億美元。今年前9個月外資累計淨匯出約224.67億美元、陸資累計淨匯出約0.054億美元。

法人指出，因美國強勢升息、美元走強，又逢股市高檔修正，外資賣超台股實現獲利，內資仍踴躍投資台股，投信持續買超15個交易日。最近兩日台股反彈，也是外資再度投入，並未完全撤離台灣，台股仍是外資資產配置的一部分。