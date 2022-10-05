禁止從事遙控無人機飛航時間自10月10日中午12點起至晚上23點止，禁止活動區域已對外公告。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

2022國慶焰火10日晚上將在故宮南院重磅登場，嘉義縣政府預估當天縣治特區周邊將湧入30萬人潮，考量活動當天人潮眾多，基於維安及民眾安全考量，加上配合焰火有無人機展演，縣府已在活動周邊新增禁止從事遙控無人機飛航活動區域及時間，只要被偵測到未事先申請的無人機升空，就會進行干擾防護動作。

今年國慶焰火將於10日晚間8點磅礡登場，施放場地位於故宮南院園區外台糖所屬空地，除結合水舞光雕、無人機和台北愛樂管弦樂團，同步施放2.6萬顆高空焰火外，也規畫國慶焰火市集，足足400攤嘉義特色攤位隨你逛，嘉義縣長翁章梁說，今年焰火晚會表演時長約45分鐘，分為「守土衛國 你我同行」、「農工嘉義 領航起飛」、「相信自由 勇往直前」、「衝出雲天 世界同心」4段落，搭配大家熟悉的經典曲目，將是一場視覺聽覺雙重饗宴。

縣府建設處表示，因當晚會施放焰火，又有國安考量，為確保當天所有活動順利進行，避免未依規定申請或民眾操作無人機不當影響活動展演，除非事先申請者，現場嚴禁空拍機飛行拍攝，當天縣府會以運動空拍機攔截器等設備進行監測及干擾，至於禁止從事遙控無人機飛航時間自10月10日中午12點起至晚上23點止，禁止活動區域已對外公告。

建設處強調，一經查獲違反規定者，將依「民用航空法」第118條之2第2項規定，禁止活動並處以3萬元以上15萬元以下罰鍰，情節重大者，並得沒入遙控無人機。

另外，國慶日當天下午2點至晚間10點，嘉義縣衛生局和消防局將分別在故宮南院北側、舞台觀賞區、太子大道第一島區、太子大道美食區、南轉接駁區等南院院區內外設置6個救護站，安排進駐醫療、救護人員和救護車，提供民眾現場簡易及緊急醫療處置。