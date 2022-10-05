九合一選舉縣市長候選人競爭激烈，媒體人羅友志今(5日)在《大新聞大爆卦》節目指出，國民黨要慎防當「龜兔賽跑」的兔子，如民進黨基隆市長候選人蔡適應目前被國民黨候選人謝國樑追上，國民黨台北市長候選人蔣萬安的民調雖領先民進黨候選人陳時中18個百分點，仍須小心。但目前最危險的是國民黨桃園市長候選人張善政，因為目前仇恨值、資源、討論度都集中在台北，張善政得到的關注太少，應該把台北的關注度撥一點到桃園去。

「我看到的是蔡英文、賴清德跟蘇貞昌接手了，民進黨的黨性，要面子的。」羅友志表示，現在已經是小孩子把大車開翻了，現在是大人出來接方向盤、坐副駕駛座、甚至押車，民進黨的黨性，如果沒有勝利空間，這些人是不會出來「沾屎」，這明明是臭攤子，我怎麼可能去弄它呢？如果看到總統蔡英文、副總統賴清德跟行政院長蘇貞昌都押在陳時中旁邊，千萬不能小覷。

羅友志說，不能看到蔣萬安民調支持度40％、無黨籍台北市長候選人黃珊珊23％、陳時中22％，就以為陳時中完蛋了，到時候如果嚇出一身冷汗，是不是又跟丁守中的時候一樣？2018年國民黨台北市長候選人丁守中當時在投票前，(民調)還是贏對手柯文哲的，可是一翻就是4點多個百分點的差距，就是投票那天晚上大排長龍，就一個元素而已，就翻4點多個百分點。

「如果大家目前看到蔣萬安的民調樂觀，那是應該的。」羅友志指出，過去選舉龜兔賽跑的故事聽太多了，可是大家都喜歡當那隻兔子，很奇怪。真正像兔子的是誰？像基隆的蔡適應，蔡適應本來在基隆市長的選舉是大勝謝國樑的，「如果在2020年跟我說兩人打成平手，我才不相信咧！那時候謝國樑的民調有沒有15％啊？」可是謝國樑就不放棄，就像一隻烏龜，一直下媒體、一直宣傳、一直打，打出「小愛爸爸」（公益平台）。

羅友志強調，主要就是國民黨台北市議員王鴻薇打論文門，把新竹市前市長林智堅整個都拉下來，民進黨整個氣勢現在是衰敗了，所以影響這些人整個都被看清楚了。論文門就是潮水，一退之後所有人的褲子都下來了，陳時中是其中一個，緊接著蔡適應褲子也掉了，所以謝國樑最近追上來了。如果大家認為蔣萬安贏18個百分點，贏定了，「那我覺得還是得要小心」。

「再來，現在所有議題都在台北市的話，張善政真的很危險。」羅友志表示，仇恨值都在台北市，講台北市全部都會好，張善政自己沒辦法吹起千堆雪來，講張善政也沒rating(點閱率)，也沒有人要去關心，難道整個選情跟國民黨的操盤，張善政就要給它放到爛了嗎？如果只看台北市的局，蔣萬安穩贏了，然後所有的重兵都放在台北市，而張善政的資源，只放地方議員黃敬平、詹江村，目前看到是這樣，那張善政才是危險數字，應該把台北市的關注度撥一點到桃園去。