國內主要加工絲廠宏益（1452）9月營收1.33億元，年減17.92％，是近二年來單月低點。市場認為，服飾市場因通膨導致消費力降低，品牌廠及通路商庫存增加下單動能減，國內紡纖供應鏈中的加工絲、尼龍廠因產業規模小衝擊較大，第四季營運恐也將走弱。

國內主要的加工絲廠集盛（1455）、聯發紡（1459），第三季以來的7、8月營收年衰退幅度都在2位數。

這波景氣降緩，部分聚酯加工絲、假撚、染整、大宗及規格化的紡品廠，第三季的產能利用率已降到六成以下。

第二季每股已虧損0.06元的集盛，產品項目包括加工絲、尼龍粒、工程塑料等，其中工程塑料的訂單能見度較高；至於加工絲、原絲及尼龍受到客戶長約改短單、數量減少影響，營運變數增多，客戶下單變保守，第四季的景氣不明朗。

聯發紡為國內聚酯加工絲大廠之一，產品業務橫跨專業假撚及染整領域，五成多外銷。客戶包括Nike、Adidas、Puma等。在NIKE近期財報不佳下，市場指出，對聯發紡的下單量也趨於保守。