中央銀行公布9月底我國外匯存底金額為5,411.07億美元，為一年半以來新低，月減43.75億美元。

央行外匯局局長蔡烱民表示，9月外匯存底變動主要因素有三，即外匯存底投資運用收益，主要貨幣對美元匯率變動，及央行為維持外匯市場秩序進場調節。

蔡烱民指出，9月底外資持有國內股票及債券按當日市價計算，連同其新臺幣存款餘額共折計4,369億美元，大減912億美元，約當外匯存底的81％，月減16個百分點。