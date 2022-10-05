拜登政府最新電動車減稅方案引發亞歐盟國的不滿與反彈，這使得美國在扶持國內車業以及拉攏盟友一同對抗中國製造之間陷入兩難的局面。

歐盟、日本與韓國皆表示，拜登總統8月簽署生效、提倡潔淨能源的法規條文歧視這些國家車廠，並且可能違反世界貿易組織（WTO）禁止進口與國內產品差別待遇的規訂。

這些國家官員指稱，美國實施這些法規不但未與貿易夥伴協商，並且有損拜登政府為強化與盟友經濟連結所做的努力。美政府近年來藉由共享科技與打造供應鏈積極拉攏盟國，俾以挑戰中國製造業的影響力。

日本經濟產業大臣西村康稔（Yasutoshi Nishimura）近期向記者表示，「友好國家正在共同合作以提振供應鏈。但美國的最新政策卻違背整體策略。」

西村康稔在《印太經濟架構》（IPEF）首次部長級會議時向美國貿易代表戴琪提出日方的疑慮。此經貿合作機制是拜登政府攜手該地區友好國家經濟安全策略的核心。

拜登政府官員指出，將持續與盟友對話以解決對方的擔憂，同時還會研究新法執行細節。

歐盟貿易代表、執委會副主席杜姆布羅夫斯基斯（Valdis Dombrovskis）也向戴琪抱怨，強調最新的減稅方案將傷害歐美之間的貿易、有違國際貿易法，同時打擊在美投資的歐洲車廠。

根據美國最新法規，要取得減稅補助7,500美元，該款電動車的最終組裝地必須在北美。然而，非美系車廠大部分的電動車都在海外組裝，不符合上述條件。