日本男星山下智久曾擔任偶像組合NEWS的隊長，2011年從組合退出，2020年退出經紀公司傑尼斯，轉而和美國公司簽訂經紀約，且該公司的代表是知名影星威爾史密斯，讓外界認為山下智久似乎有意進軍好萊塢，不料威爾史密斯因奧斯卡呼巴掌事件受外界譴責，事業也受到波及，山下智久出席時尚活動首度回應兩人關係。

山下智久最近在義大利參加時尚活動，他被珠寶品牌任命為品牌大使，今年4月還參加試鏡，岀演日美合拍劇，實現了想演美劇的夢想，6月他演出的好萊塢電影也即將上映，山下智久計畫明年將去法國和泰國拍攝，工作行程滿檔。他離開長期合作的傑尼斯經紀公司，傳出為了進軍好萊塢和威爾史密斯的公司簽約，該公司也向外界證實山下智久委託部分業務，2021年卻遭《女性SEVEN》爆料，指山下智久日本的經紀團隊介入威爾史密斯公司，雙方合作不順利，契約也因此告終。

業界人士更爆料山下智久和美國公司關係仍舊良好，該公司則向日媒透露雙方契約已結束，之後山下智久的工作將由日本的經紀團隊處理，威爾史密斯爆出奧斯卡呼巴掌事件後，傳出兩人的關係有了距離。而山下智久也親自回應外界傳聞，透露和威爾史密公司的契約「原本就是朋友幫忙我的，並不是要繼續或結束的形式」，表示兩人交情不受影響，只是從今以後會以個人的立場支持，並表示「我們還會見面，基本上（工作關係）是沒有的。與其工作，我們是私下來往的關係」。