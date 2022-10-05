女星蕭亞軒七月在金曲宣佈將再度回歸，引起娛樂圈一陣轟動。她自2015年後極少發佈新作，大多心力都放在自組經紀公司或是成立品牌之路，也因此她在金曲宣佈回歸也成為熱門話題。而近日法國品牌路易威登（Louis Vuitton）於巴黎展演2023春夏大秀時，也請到蕭亞軒飛到現場觀秀。她以一頭白金色中分長髮搭配Oversize衛衣與紅色長靴展現個人穿搭魅力。大秀開秀時她則與日本女星木村光比鄰而座，她的現身也引起台日中三地不小的討論聲浪，足見其人氣不墜。

本季的春夏女裝以細節為核心主題，透過微縮與巨大化讓人一覽無疑細節之美，女裝秀場宛如一朵綻放的紅色雕塑花朵，並以環型秀台圍繞在秀場周邊。創意總監Nicolas Ghesquiere 則將品牌的DNA拿來做為服裝設計重點，透過讓人望而即知的LV鎖頭、拉鏈、扣環等等有趣元素，重新演繹變化，如知名的LV Damier旗盤格，化身為更強烈顯眼的黑白旗格、包身扣環成了皮帶，連LV之家都變成了手上的提包，Nicolas構築出這個奇妙世界，頗有借物少女艾莉緹的有趣中心思想。